自民党の新たなトップを決める総裁選挙は、4日に投開票が行われます。石川県関係の国会議員や自民党県連が支持する候補は誰なのか。そして県民が求める新たなリーダー像は何か。「ポスト石破」をめぐり5人が立候補している自民党総裁選挙。今回は「党員投票」も含めたいわゆる「フルスペック型」で行われ、国会議員票295票と党員票295票のあわせて590票を争います。街の人「高市さん。移民を増やすという政策より国内を良くしよう