先月、山形県川西町のコインランドリーの駐車場で女性から現金５００円を奪った疑いで逮捕された６９歳の男が強盗と銃刀法違反の罪で起訴されました。 【写真を見る】"500円強盗" 男を強盗と銃刀法違反の罪で起訴コインランドリーの駐車場でナイフ突き付け奪ったのは500円…犯人の男(69)は逮捕時の所持金なし（山形） 強盗と銃刀法違反の罪できのう起訴されたのは川西町の無職、松浦昭一（６９）被告です。 起訴