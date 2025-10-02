テレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』の公式インスタグラムは2日、主演を演じた俳優・風間俊介のクランクアップの様子を伝えた。【写真】『40までにしたい10のこと』クランクアップを迎え、笑顔で花束を受け取った風間俊介笑顔で花束を受け取った風間の写真をアップ。「とんでもなく素敵な座長の姿を見せていただきました」とつづった。続けて「作品への“愛”を存分に感じました。そして、誰よりも可愛かったです