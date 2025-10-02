これからの気象情報です。 3日(金)はよく晴れて、真夏日になるところがありそうです。 ◆警報・注意報 下越と佐渡にカミナリ注意報が出ています。 ◆10月3日(金)天気 ・上越地方 カラっとした晴天で洗濯日和になりそうです。 最高気温は、上越市で29℃と真夏日に迫る暑さになるでしょう。 ・中越地方 各地で爽やかな秋晴れとなるでしょう。 最低気温は12～17℃、最高気温は27℃前後の予想で、山沿いほど朝晩