日本テレビは、MLBナ・リーグ地区シリーズ第2戦「ドジャース×フィリーズ」を、10月7日に全国ネットで緊急生中継する(※一部地域除く)。日本テレビ＝東京・汐留2年連続ワールドシリーズ制覇を目指し、大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の日本人トリオがそろうドジャースが、「ナ・リーグHR王」シュワーバーを擁する東地区優勝フィリーズと対決。プレーボール時間が決まり次第、放送枠を決定する。