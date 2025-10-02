大相撲の佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）が2日、秋場所を途中休場した大関・琴桜（27＝佐渡ケ嶽部屋）の現状を説明した。琴桜は9勝目を挙げた13日目の豊昇龍戦で右膝を負傷。日本相撲協会に「右膝内側側副じん帯損傷で全治3週間の見込み」の診断書を提出し大関昇進後、初めて休場した。佐渡ケ嶽親方は「断裂はなかった。内出血もけっこう早くひいた。歩き方も普通に近いような感じだった」と話した。4日の貴景勝引退湊川襲