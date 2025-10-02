◆パ・リーグオリックス―西武（２日・京セラドーム大阪）オリックス・曽谷が２回、４点を先取された。先頭のセデーニョに中前へ運ばれると、１死からデービスに四球を与えて一、二塁のピンチを招く。続く仲田に右翼線への適時打を浴び、１点を失った。なおも１死二、三塁のピンチで古賀悠に中前２点打を浴びると、中堅・麦谷からのバックホームを受けた捕手・若月が、大きなオーバーランを見せた打者走者・古賀悠をアウトに