◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第2戦ドジャース8―4レッズ（2025年10月1日ロサンゼルス）ドジャースはレッズを相手に2連勝を収め、フィリーズを相手に戦う地区シリーズ（5回戦制）への進出を決めた。4日（日本時間5日）の第1戦にはいよいよ大谷翔平が先発する。大リーグ公式サイトも特集記事を掲載。「ワイルドカードシリーズを終えたドジャースには切り札が隠されている。大谷がついにポストシーズンで投手デビ