リチウムイオン電池の事故再現実験で焼損したモバイルバッテリー消費者庁は2日、充電して繰り返し使えるリチウムイオン電池が発火するなどした事故が2020〜24年度で計約2350件あったとみられると明らかにした。消費者庁と関係機関で運営する事故情報データバンクの登録内容から抽出して推計した。衝撃を与えないように扱い、廃棄の際は電力を使い切るなど安全に注意するよう求めている。消費者庁によると、寄せられた事故情報