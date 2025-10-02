熊本市の鶴屋百貨店で「大京都展」が始まりました。 ことしは84店舗が出店し、会場にはきらびやかな扇子などの伝統技術が光る工芸品が並ぶほか、本館1階では舞妓の美しい舞が披露されました。 また、容器の半分以上の大きさがある特製ハンバーグに九条ねぎ入りのだし巻玉子が入った食べ応えのあるお弁当や、宇治抹茶あんとほうじ茶あんを贅沢に使用したロールケーキなど、食欲をそそる京都グルメが販売さ