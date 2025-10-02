来年度から国が実施する予定の、水俣病に関する住民健康調査について、環境省は、熊本県天草市と上天草市で、先行して10月から実施することを明らかにしました。 【写真を見る】水俣病の住民健康調査天草市・上天草市で10月から先行実施熊本 不知火海沿岸地域に住む人の健康調査をめぐっては、2009年に成立した「水俣病特別措置法」で定められているものの、これまで実施されていません。 10月から始まる試験的な調査は、天