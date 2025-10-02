お笑いコンビ「オズワルド」の畠中悠（３６）が２日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」に２年ぶりに出演した。畠中は昨年２月に腎臓がんになったことを公表。右腎臓を摘出する手術を行ったことを報告していた。この日は「俺がまだ腎臓２個あるときじゃないですか」と前回出演を回想。現在の体調は「普通に生活はいつも通り」と語った。手術を振り返っては「深呼吸して目覚めたら病室に戻ってて。主治医の人も色んな