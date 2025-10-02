BLACKPINKのロゼをめぐる差別論争の余波がオンライン上で拡散している。【写真】ロゼだけ集合写真から排除…差別？パリ・ファッションウィークの現場で、モデルのヘイリー・ビーバー、女優ゾーイ・クラヴィッツ、歌手チャーリー・XCXと撮った集合写真からロゼだけが切り取られた。追い打ちをかけるように、チャーリー・XCXがショー後にインスタグラムに投稿した写真でも、ロゼだけが暗い影の中に写っていたことで、論争が激化した