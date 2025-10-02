秋晴れとなった県内、四万十市では子どもたちが稲刈りに挑戦しました。10月2日、四万十市蕨岡で行われた稲刈り体験は、農業体験を通じて子どもたちの食育活動を行う住民グループ「りん」が企画したもので、中村幼稚園の年長園児36人が参加しました。園児たちは四万十市の米農家、福留壮さんの約25アールの田んぼで稲刈りを体験。「りん」のメンバーに教わりながら園児たちは鎌を上手に使って稲を刈り取っていま