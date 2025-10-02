JRAが馬券を発売する仏G1「第104回凱旋門賞」は2日、出走馬の枠順と騎手が確定した。日本から参戦するクロワデュノール（牡3＝斉藤崇、父キタサンブラック）は外枠17番ゲートに決定。スターティングゲートが導入された1964年以降、17番ゲートは2勝と苦戦傾向。1984年のサガス以来の勝利を目指す。アロヒアリイ（牡3＝田中博、父ドゥラメンテ）は4番、ビザンチンドリーム（牡4＝坂口、父エピファネイア）は15番に決まった。