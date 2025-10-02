松竹新喜劇の藤山扇治郎（38）らが2日、兵庫・淡路島で行われた京都南座公演「初笑い！松竹新喜劇新春お年玉公演」（来年1月2〜7日）の成功祈願と取材会を行った。今回は藤山寛美の「新・十八番箱」にも収録されている名作「ふる里の橋」の舞台を淡路島に変えBプログラムとして上演。洲本出身の戸田ルナ（54）が物語を引っかき回す役回りで「今年のお正月公演に引き続き、2年連続で故郷ゆかりの演目を南座のひのき舞台にかけ