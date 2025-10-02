秋の訪れとともに、ABCマートからVansの新作コレクションが登場しました。定番のローファーやカーバーが秋冬仕様にアップデートされ、ツイードやスエード素材を取り入れた季節感たっぷりのラインナップに。さらに、女優の上坂樹里さんを起用したキャンペーンビジュアルも公開され、彼女の自然体で洗練された着こなしと共に新作の魅力を楽しめます。今季の足元にぴったりの