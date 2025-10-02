自民党の総裁選挙まであと2日。各陣営が支持拡大に動いています。小泉農林水産相は、フィリピンでASEAN＋3農業大臣会合に出席したほか、フィリピンの農業大臣と会談し、シャインマスカットを含む日本産ブドウの早期の輸入解禁を要請しました。小泉農水相：石破総理からも閣僚は公務最優先という中で、総裁選はやるようにという指示があった通りです。小泉氏は3日に麻生最高顧問と面会し、決選投票での支援を依頼する方向で調整して