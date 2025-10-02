フランス東部の都市ブザンソンで2年に一度開催される「ブザンソン国際指揮者コンクール」。1951年の創設以来、小澤征爾氏などクラシック界に数多くの才能を送り出してきた伝統あるコンクールで、岡山県出身の日本人・米田覚士（よねだ・さとし29）氏が今年、優勝を果たした。米田氏は、海外で活躍する多くの日本人音楽家とは異なり、海外留学経験がない。日本国内で経験を積み重ねた異色ともいえるキャリアで、若手指揮者にとって