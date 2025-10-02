◇プロ野球パ・リーグ オリックス-西武(2日、京セラドーム)西武が2回に連打と相手のミスも重なり、4点を先制しました。打線は相手先発・曽谷龍平投手に対し、ヒットと四球で1アウト1、2塁のチャンスをつくります。7番・仲田慶介選手がタイムリー2塁打で1点を先制すると、なおも2、3塁で8番・古賀悠斗選手がセンターへ2点タイムリーヒットを放ちます。するとバックホームされたボールを捕球した捕手の若月健矢選手が、打者ランナー