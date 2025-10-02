◇プロ野球セ・リーグ 阪神-ヤクルト(2日、甲子園球場)阪神・村上頌樹投手が奪三振数でリーグトップに浮上しました。阪神の今季レギュラーシーズン最終戦の先発マウンドにあがっている村上投手。ここまで勝率でリーグトップにつけていますが、勝利数でもトップまで1勝差。奪三振数でも試合前時点で中日・郄橋宏斗投手が持つトップの数字まであと2としており、三冠を目指してのマウンドとなりました。そんな中、初回には2アウ