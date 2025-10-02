All About ニュース編集部では、2025年9月22〜23日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「秋に行きたい温泉地」に関するアンケートを実施しました。その中から、「秋に行きたい中国地方の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：はわい温泉（鳥取）／47票はわい温泉は、東郷湖の静かな水面とともに時間が流れる、落ち着いた雰囲気の温泉地です。湖のささやきを聞きながら、移ろ