タレントの中川翔子さんは10月2日、自身のInstagramを更新。帝王切開をしたおなかが“激痛すぎ”と明かしました。【写真】“女神すぎる”中川翔子＆双子「ヨボヨボ歩きしょこたんも可愛い」中川さんは「地獄の腹痛、、！お腹切った場所が激痛すぎたから痛み止め点滴で２日ぶりにシャワー浴びられて気持ちいい！！からの、授乳チャレンジはじまりました大変！」とつづり、3枚の写真と1枚の画像を投稿。双子の息子たちを抱っこした