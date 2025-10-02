最低賃金が2日から1000円を超えました。 新潟県の最低賃金はこれまでの985円から65円引き上げとなり『1050円』になりました。今回の引き上げについて、まちの人や雇用者側はどのように感じているのでしょうか。 ■スーパーでアルバイト 大学生 「自分的にはうれしいです。『上がるよ』という話を店長からされました。あんまり具体的な数字はわからないんですけど、2桁くらいの50円かそこらへん。」 ■大学生