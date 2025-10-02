県議会の代表質問が行われ、柏崎刈羽原発をめぐる論戦が始まりました。県が1日に発表した再稼働をめぐる『県民意識調査』の中間結果について、知事はどう受け止め、どのような質疑が交わされたのでしょうか。 県が1日に発表した『県民意識調査』の中間結果は、再稼働について「再稼働の条件が整っている」か聞いたところ、「そう思わない」が「どちらかといえば」を含めて60%に上る結果に。 この結果に1日夜、花角知事は開口