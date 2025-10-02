クロミ、ついに大好物の“らっきょう”と公式コラボ!? マイメロディと一緒のアニバーサリー記念商品が可愛くて美味しそう！アタイの時代、キタッ！ なんと、クロミちゃん20周年とマイメロディ50周年を記念して、クロミちゃんの大好物「らっきょう」との公式コラボ商品が10月2日に発売されました！パッケージが可愛すぎる……！ 気になるお味は、クロミちゃんが甘酸っぱい「甘酢」、マイメロディは爽やかな「しそ風味」の2