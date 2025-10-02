この暑さは日曜日まで続きますが、来週の月曜日には平年並みの気温となり、木曜日以降は大陸からの寒気の影響で一気に気温が低くなりそうです。気象庁は１０月２日、低温に関する早期天候情報を出して注意を呼びかけており、秋冬物商戦が動き出すのももうすぐかもしれません。