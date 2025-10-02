日本サッカー協会は2日、10日のパラグアイ戦（パナソニックスタジアム吹田）、14日ブラジル戦（味の素スタジアム）に臨む日本代表を発表し、39歳のベテランDF長友佑都（FC東京）＝東福岡高出身＝も選出された。長友は「南米の強豪国と試合ができる貴重な機会。最高のパフォーマンスを出し切り、多くのことを吸収したい」などと抱負を語った。長友はワールドカップ（W杯）に2010年南アフリカ大会から4大会連続で選出。22年カ