¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¤È°éÀ®½Ð¿È¤Ç½é¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô³ÍÆÀ¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óµ¬ÄêÂÇÀÊ¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤È3ÂÇÀÊ¡£»Ä¤ê2»î¹ç¤À¤±¤ËÅþÃ£¤ÏÇ»¸ü¤Ê¾õ¶·¤À¤¬¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤±¤¬¤ò¤»¤º¤Ë¤ä¤ë¤À¤±¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤­Äù¤á¤ë¡£2022Ç¯¤Ïµ¬ÄêÂÇÀÊ¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«2ÂÇÀÊÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°éÀ®½Ð¿È¤Çº£µ¨¤Ï¥×¥í15Ç¯ÌÜ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¾Ú¤·¤È¤â¸À¤¨¤ëµ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¤Ë¤Ï¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Öº£Ç¯¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ