日本サッカー協会は10月２日、2026年１月にサウジアラビアで開催されるU-23アジアカップの組み合わせが決まったことを発表した。抽選会はマレーシアのクアラルンプールで行なわれ、日本はグループBに入り、カタール、UAE、シリアと同組となった。 以下は大岩剛監督のコメント。「９月にミャンマーで行なわれた予選の時もそうですが、どのグループを見ても簡単なグループは一つもないと思います。グループステージで対戦