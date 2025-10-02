１０月に入ってもまだ暑い日が続いています。２日の北海道内は、函館など５つの地点で夏日となりました。秋冬商戦にも変化が起きているようです。（吉岡記者）「オータムフェストで賑わう大通公園ですが、秋とは思えない日差しが降り注いでいます。半袖になってやっと、ちょうどいい気温です」最高気温２４.４℃と、夏日の一歩手前まで気温が上がった札幌。半袖半ズボンで歩く人や、ソフトクリームを食べて涼む人も見