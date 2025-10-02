中国の海洋調査船が2日朝、奄美大島沖の日本の排他的経済水域内で許可なく活動をしているのが確認されました。9月28日以降4回目です。第10管区海上保安本部によりますと2日午前8時前、奄美大島の西約387キロの海域で中国の海洋調査船「向陽紅22」が、船の側面からパイプのようなものを海中に伸ばしているのを巡視船が確認しました。奄美大島沖の日本の排他的経済水域内で、許可のない活動が確認されたのは、9月28日以降4回目