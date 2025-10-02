「天神祭」で催涙スプレーを顔に噴射か。２０歳の男を逮捕です。警察によりますと傷害の疑いで逮捕された住居不定・無職の上松尊良容疑者（２０）は、天神祭の花火があった今年７月２５日夜、大阪市都島区の公園で、男性（２０代）の顔面に催涙スプレーを噴射し、男性と近くに居合わせた女性（１０代）にケガをさせた疑いがもたれています。被害に遭った男性は事件後、ＭＢＳの取材に対し上松容疑者から「けんかしようや」な