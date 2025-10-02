岐阜県各務原市のJR高山線の踏切で10月1日、特急列車とキャリアカーが衝突し、乗客20人がケガをしました。キャリアカーの運転手は「遮断機が荷台に引っかかった」と説明しています。 ■「爆弾かと思って…」乗客が事故の瞬間語る 1日午後4時45分ごろ、各務原市鵜沼川崎町のJR高山線の踏切で、富山発ー名古屋行きの「特急ひだ」とキャリアカーが衝突しました。 線路上に止まった特