◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2025年10月2日甲子園）阪神の先発・村上が最多奪三振のタイトルを手中に収めた。試合前の時点でリーグ1位の中日・高橋宏を2個差で追いかける2位の136奪三振。初回、2死一塁で村上を空振り三振に仕留めると、2回も先頭のオスナを空振り三振に斬って高橋に並んだ。3回1死で青柳から今季139個目の三振を奪ってリーグ単独トップに浮上。オフも自主トレをともにする“師匠”からタイトルをほぼ