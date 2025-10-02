10月1日、「第78回広告電通賞」の贈賞式がグランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールで開催された。総合賞にはサントリーホールディングスが選出され、同社は2年連続・通算27回目の総合賞受賞となった。サントリーは「フィルム広告」「OOH広告」「エリアアクティビティ」の3部門で最高賞を獲得し、さらに2部門で金賞、4部門で銀賞に輝いた。東京・グランドプリンスホテル新高輪で開かれた第78回広告電通賞贈賞式 広告電通賞とは