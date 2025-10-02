2024年11月、積雪した富士山の山頂付近環境保護団体グリーンピース・ジャパンは2日、富士山（3776メートル）山頂の年平均気温が100年当たり1.47度の割合で上昇しているとの分析結果を発表した。山麓にあり河口湖を囲む山梨県富士河口湖町では同2.64度で、上昇傾向はより顕著だった。気候変動が、富士山にも影響を与えている可能性がある。昨年の「初冠雪」発表は11月7日で1894年の観測開始以降最も遅く、周辺の気象に大きな変