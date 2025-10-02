立石寺で発見された木札の一部＝2日午前、山形市山形大は2日、山寺として知られる霊場・立石寺（山形市）の岩窟から、江戸時代の庶民が納めた木札約10万点が見つかったと発表した。遺跡や寺院から一度に発見された例としては国内最多という。大半は死者を供養する「卒塔婆」などだが、記者会見した荒木志伸教授（考古学）は「木札に書かれた内容から、近世の庶民による多様な信仰が明らかになる貴重な資料だ」と述べた。大きさ