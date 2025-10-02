京王閣競輪の開設76周年記念G3「ゴールドカップレース」（優勝賞金592万円）は2日に開幕。4Rでは福田稔希（22＝栃木・125期）が突っ張り先行で2着に粘った。福田は「正直、9車立てで突っ張り先行で残れるかなと思っていた。ただ、前検の夜に真杉（匠）さんと“どこを目指しているのか”という話になった。今まではぼやっとG1に出たい、勝ちたいだったけど、ハッキリとした。そのためにも今が大事で、名前を売る時期なので突っ