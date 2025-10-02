吉本興業は2日、ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する新サービス(11月1日開始)の詳細を発表。名称は「DOWNTOWN+」(ダウンタウンプラス)となる。サービス概要やコンテンツ概要も発表され、松本人志が昨年1月の活動休止以来、1年10カ月ぶりに活動再開となることが明らかになった。松本人志サイトでは、「弊社所属 ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する新サービスについて、概