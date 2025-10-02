アメリカで、与野党が10月からの予算案をめぐって対立し、政府予算で運営される一部の施設が閉鎖される事態となっています。職員75万人が自宅待機になるという見込みもあります。■首都はにぎわい失うホワイトハウスも“留守電”ワシントンの観光スポット「ホワイトハウス・ビジターセンター」は本来、営業日なのに柵で囲われています。世界最大規模の「議会図書館」も1日は閉館。アメリカの首都ワシントンはにぎわいを失いまし