宅配代行大手「出前館」で注文した商品が届かないとうそをついて返金させたとして、愛知県警は２日、名古屋市瑞穂区、無職の男（３８）を詐欺容疑などで逮捕したと発表した。逮捕は１日。発表によると、男は７月３０日、出前館にうなぎ弁当やアイスなどを注文し、自宅近くに届ける「置き配」で受け取ったにもかかわらず、「商品が届かない」とうそをつき、代金計約１万６０００円を返金させた疑い。「味をしめて何度もやってし