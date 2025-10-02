バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ハローキティ×メゾピアノ カプセルラバーマスコット」を2025年10月 第1週より発売する。全8種で価格は300円。2025年10月 第1週発売「ハローキティ×メゾピアノ カプセルラバーマスコット」(全8種・300円) ベリエちゃん×ハローキティ（エンジェル ver.A）「ハローキティ×メゾピアノ カプセルラバーマスコット」は、ハローキティと「mezzo piano」がコラボしたカプセルラバーマスコット