アイドルグループ・TEAM SHACHIの咲良菜緒が9月22日、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で配信された個人リレー配信に出演。ももいろクローバーZへの感謝の思いを語った。咲良菜緒=17LIVE提供○ももいろクローバーZへの感謝の思いTEAM SHACHIは9月21日、東京・立川ステージガーデンで、関東ラストワンマンライブとなる「TEAM SHACHI 最終SHOW〜アイドルロード〜：君のココロの伝説になりたい!」を開催。事務所の先輩グループ