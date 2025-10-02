◆第１０４回凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）１０月２日に抽選会が行われ、１８頭のゲート番が決定した。日本馬はクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が１７番ゲート。ビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口智康、父エピファネイア）が１５番ゲート、アロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）が４番ゲートとなった。田中博調