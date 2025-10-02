鹿島の鬼木達監督が２日、第３３節Ｇ大阪戦（５日・メルスタ）に向けた茨城・鹿嶋市内でのトレーニング後に取材に応じ、前節の名古屋戦でともに途中交代したＦＷ鈴木優磨とレオセアラの状態について言及した。＊＊＊鬼木監督は鈴木について「優磨に関しては問題ないと思います」とコメント。名古屋戦では違和感を訴えて後半途中にベンチに下がったが、すでに全体練習に合流しており、Ｇ大阪戦の出場に関して問題がない