◆パ・リーグオリックス―西武（２日・京セラＤ）西武の２４年ドラフト１位・斎藤大翔内野手がプロ初安打をマークした。「９番・遊撃」で先発出場。２回の第１打席。カウント０―２から曽谷のスライダーを捉えた打球は二遊間を割った。プロ初安打となる中前安打。斎藤は一塁に到達すると、白い歯を見せ満面の笑みを浮かべた。記念のボールはベンチに戻されて山村が受け取り、一塁上の斎藤に向かって笑顔で掲げた。斎藤は石