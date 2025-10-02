タモリさんを招いて… 本号（10月8日号）では、『高校時代の思い出を今一度』で福岡県立筑紫丘高校のOBたちに集まってもらった。同校は、様々な領域で活躍する人材を輩出している学校として知られる。 今回の座談会に登場していただいたのは、タレントのタモリさん（本名・森田一義）、太平洋セメント社長の田浦良文さん、東急社長の堀江正博さん、東京センチュリー社長の藤原弘治さん（みずほ銀行元頭取）の4人