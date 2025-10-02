靴に隠した小型カメラで女性のスカートの中を繰り返し盗撮したとして性的姿態等撮影の罪に問われていた元警察官の男の裁判で、高知地裁は拘禁刑1年6か月･執行猶予4年の判決を言い渡しました。性的姿態等撮影の罪に問われていたのは、高知市中万々の元高知県警巡査長･西岡義仁被告（52）です。起訴状などによりますと西岡被告は2025年6月高知市内の量販店や列車の中などで靴に隠した小型カメラで25人の女性のスカート内