（スタジオ解説）（徳増 ないる キャスター）総裁選も投票まであと2日となりました。最新の情勢について伊藤さんお願いします。（伊藤 薫平 キャスター）改めて、9月の29日と30日に日本テレビが投員・投入と答えた方に実施した3回目の電話調査の結果です。誰を支持するかということですけれども、高市早苗さんが35%で前回に続いて1位、そして小泉進次郎さんが28%、次いで林芳正さんが23%、そのあと、小林さん、茂木さ